Non si può sbagliare, sempre che non abbiate dato un’occhiata ai social negli ultimi giorni. E per carità, ci sono tante altre priorità nella vita. Ma probabilmente non serviva alcuna campagna mediatica per captare il dress code dell’appuntamento di domenica sera. Non c’è che indossare un solo colore, soprattutto quando a chiamare è quel ping-pong, botta e risposta insito nel tessuto cittadino, chiamato derby della Mole. Lo stadio Olimpico Grande Torino tornerà granata e tornerà soprattutto a riempirsi di cuori granata. Per questa volta, soltanto il settore ospiti sfoggerà tinte bianconere. Ma la novità, che fino a qualche mese fa novità non era, è che lo stadio non vivrà più una “notte bianca”, come i seggiolini, che - comprese gran parte di tribuna e distinti - da Torino-Lecce in poi sono stati perlopiù lasciati vuoti.

Derby quasi tutto granata: torna la Maratona e niente vendita libera

Tornerà la(non i Torino Hooligans della Primavera), il dodicesimo uomo, che a un certo punto ha sentito la necessità di restare per sette partite in panchina, limitandosi a cortei e persino a improvvisare tornei di calcetto mentre la propria squadra doveva arrampicarsi sugli specchi della lotta salvezza. Punto di non ritorno, senza sé e senza ma, “per rispetto di noi stessi, della nostra storia e di ciò che il Toro rappresenta”, scrivevano a marzo. Ma a tutto c’è un’eccezione altrettanto ideologica: il derby. “Entreremo per noi, per la nostra gente e i nostri colori”., unicamente granata. Per il momento, infatti, non sembra profilarsi all’orizzonte. Restano pochi posti nei, accessibili solo ai possessori della tessera Cuore Granata, mentre è possibile che le limitazioni vengano mantenute, dove c’è ancora qualche tagliando disponibile.A vedere il derby, almeno per ora, saranno soltanto i possessori della tessera e coloro che hanno già acquistato almeno un biglietto in questa stagione, con la possibilità di comprare fino a quattro tagliandi. E sì, sarà una bolgia di una sola cromatura. Perché la novità più importante, e quella che segna un taglio col passato, è la presenza dei tifosi bianconeri nel solo settore ospiti — già esaurito —. Per motivi di ordine pubblico, infatti, per la gente granata non sarà possibile acquistare tagliandi nell’ultimo tratto dei Distinti accanto al settore juventino.