L’ex centravanti del Torino, David Di Michele, ha concesso un’intervista a TMW nella quale ha analizzato anche il momento della formazione granata. Secondo Di Michele, la squadra oggi dispone di una base tecnica solida e di un allenatore capace di valorizzarla. Tuttavia, individua un limite che può incidere sul rendimento complessivo: “Ha sicuramente un organico importante, un allenatore che lo fa giocare bene. La problematica per me potrebbe essere la non continuità, perché a Torino come sbagli due o tre partite c'è un po' di confusione all'interno. Non dico fuori all'esterno perché parlare del pubblico di Torino è un qualcosa di importante. Al di là della mia parentesi non bellissima, ho sempre ammesso che indossare la maglia del Toro e giocare davanti ai tifosi del Toro è sempre stato qualcosa di gratificante e onorevole per tutto quello che rappresenta il club. Potrebbe fare qualcosa di importante, sicuramente può entrare nei primi dieci posti”.
Di Michele: “Il Torino ha una rosa importante, ma…”
L’ex attaccante ha poi spostato l’attenzione sul Lecce, prossimo avversario del Torino, fornendo una valutazione complessiva sulla formazione salentina e sulle sue prospettive nel campionato in corso: “Secondo me quest’anno si è indebolito molto, ma mister Di Francesco sta facendo un grandissimo lavoro per quello che ha. Gli manca una punta che possa far gol alla Krstovic. Stulic, in questo momento, non è ancora un giocatore da campionato italiano, Camarda è un ragazzo interessantissimo, ma non è quello che può risolvere i problemi del Lecce. Mi auguro e spero che la squadra si possa salvare il più velocemente possibile, anche se sarà una lotta dura, lunga e con tante squadre. La fortuna per il Lecce è che ci sono parecchie squadre in corsa, tolgo però la Fiorentina perché secondo me uscirà da quella situazione”.
