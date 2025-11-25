Di Michele: “Il Torino ha una rosa importante, ma…”

L’ex centravanti del Torino, David Di Michele , ha concesso un’intervista a TMW nella quale ha analizzato anche il momento della formazione granata. Secondo Di Michele, la squadra oggi dispone di una base tecnica solida e di un allenatore capace di valorizzarla. Tuttavia, individua un limite che può incidere sul rendimento complessivo: “Ha sicuramente un organico importante, un allenatore che lo fa giocare bene. La problematica per me potrebbe essere la non continuità, perché a Torino come sbagli due o tre partite c'è un po' di confusione all'interno. Non dico fuori all'esterno perché parlare del pubblico di Torino è un qualcosa di importante. Al di là della mia parentesi non bellissima, ho sempre ammesso che indossare la maglia del Toro e giocare davanti ai tifosi del Toro è sempre stato qualcosa di gratificante e onorevole per tutto quello che rappresenta il club. Potrebbe fare qualcosa di importante, sicuramente può entrare nei primi dieci posti”.

L’ex attaccante ha poi spostato l’attenzione sul Lecce, prossimo avversario del Torino, fornendo una valutazione complessiva sulla formazione salentina e sulle sue prospettive nel campionato in corso: “Secondo me quest’anno si è indebolito molto, ma mister Di Francesco sta facendo un grandissimo lavoro per quello che ha. Gli manca una punta che possa far gol alla Krstovic. Stulic, in questo momento, non è ancora un giocatore da campionato italiano, Camarda è un ragazzo interessantissimo, ma non è quello che può risolvere i problemi del Lecce. Mi auguro e spero che la squadra si possa salvare il più velocemente possibile, anche se sarà una lotta dura, lunga e con tante squadre. La fortuna per il Lecce è che ci sono parecchie squadre in corsa, tolgo però la Fiorentina perché secondo me uscirà da quella situazione”.