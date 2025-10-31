Djidji: “Al Toro ho fatto sei anni, è nel mio cuore”

L’ex difensore granata ha esordito nella Kings League Italia con la FC Zeta di Zw Jackson e Luca Toni, ma sogna ancora il ritorno in Serie A

Matteo Curreri 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 09:44)

L’ex difensore del Torino Koffi Djidji, nella serata di ieri, ha fatto il suo esordio nella Kings League Italia. Il francese era stato infatti ingaggiato una settimana fa dalla FC Zeta, la squadra dello youtuber Zw Jackson e di Luca Toni. Ieri sera è arrivato il debutto per Djidji nella partita contro gli Stallions, vinta con il risultato di 7-6.

Al termine del match, l’ex difensore granata è stato intervistato ai microfoni di DAZN: "Già l’anno scorso mi avevano chiesto di partecipare. Quest’anno sto aspettando una squadra perché sono pronto a ripartire. Un mio amico, che giocava nella D-Power e che mi allena anche, mi ha detto di venire, più che altro per allenarmi. E allora ho detto: 'Dai, vado'. C’è spirito di competizione e mi fa molto bene".

Djidji ha poi risposto alla domanda: "Segui ancora il Toro? La tua volontà è di tornare in Serie A?". "Seguo perché ho ancora amici lì. Alcuni se ne sono andati, ma seguo comunque lo stesso. Al Toro ho trascorso sei anni, è nel mio cuore. Aspetto di trovare una squadra per giocare in Serie A o all’estero".