Djidji si candida a un ritorno al Torino, lo rivorreste? I lettori si dividono

Il reparto difensivo resta uno dei temi centrali dell’attualità granata in vista del mercato di gennaio. La costruzione estiva della rosa affidata a Marco Baroni ha evidenziato alcune lacune, soprattutto sul piano dell’organizzazione e della profondità, complici assenze già messe in conto e altre diventate strutturali nel corso dei mesi. Il Torino, infatti, sapeva fin dall’inizio che da metà dicembre in poi non avrebbe potuto contare su Saul Coco e Adam Masina, così come ha dovuto fare i conti con i continui problemi fisici di Ardian Ismajli. Un quadro che riporta inevitabilmente l’attenzione su alcune scelte del recente passato, figlie della gestione di Davide Vagnati. In questo contesto si inserisce il nome di Koffi Djidji. Il difensore francese, non confermato dal Torino nel giugno 2024 dopo cinque stagioni in granata, è tornato a parlare del suo addio, definendolo sbilanciato e non concordato. Secondo la sua versione, non ci sarebbe mai stata una reale proposta di rinnovo, nonostante la sua volontà di continuare l’avventura sotto la Mole. Da allora Djidji è rimasto senza squadra, vivendo una stagione lontano dal calcio professionistico, prima di una recente esperienza nella King’s League.