Il reparto difensivo resta uno dei temi centrali dell’attualità granata in vista del mercato di gennaio. La costruzione estiva della rosa affidata a Marco Baroni ha evidenziato alcune lacune, soprattutto sul piano dell’organizzazione e della profondità, complici assenze già messe in conto e altre diventate strutturali nel corso dei mesi. Il Torino, infatti, sapeva fin dall’inizio che da metà dicembre in poi non avrebbe potuto contare su Saul Coco e Adam Masina, così come ha dovuto fare i conti con i continui problemi fisici di Ardian Ismajli. Un quadro che riporta inevitabilmente l’attenzione su alcune scelte del recente passato, figlie della gestione di Davide Vagnati. In questo contesto si inserisce il nome di Koffi Djidji. Il difensore francese, non confermato dal Torino nel giugno 2024 dopo cinque stagioni in granata, è tornato a parlare del suo addio, definendolo sbilanciato e non concordato. Secondo la sua versione, non ci sarebbe mai stata una reale proposta di rinnovo, nonostante la sua volontà di continuare l’avventura sotto la Mole. Da allora Djidji è rimasto senza squadra, vivendo una stagione lontano dal calcio professionistico, prima di una recente esperienza nella King’s League.
sondaggi
Djidji si candida a un ritorno al Torino, lo rivorreste? I lettori si dividono
La domanda divide i lettori: ecco chi la spunta—
Per questo abbiamo chiesto ai lettori di ToroNews cosa ne pensassero di una possibile suggestione Djidji-bis. Il sondaggio ha restituito un quadro molto equilibrato, con opinioni fortemente divise. Una parte consistente dell’elettorato granata vede nel classe ’92 una soluzione di esperienza, già abituata all’ambiente e potenzialmente utile per tamponare l’emergenza difensiva. Dall’altra parte, non mancano le perplessità legate alla lunga inattività e alla necessità di guardare avanti con profili nuovi. Alla fine, però, a spuntarla è stato il “sì”: una maggioranza seppur risicata di votanti si è detta favorevole a rivedere Djidji con la maglia del Torino. Un segnale chiaro di come, in un momento di difficoltà, una parte della tifoseria sia pronta a scommettere ancora su un volto noto, che in passato ha saputo ritagliarsi uno spazio importante in granata.
