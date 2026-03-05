“Dopo le vittorie, risultati negativi”: D’Aversa prova a invertire il trend

Ottimi risultati alternati a fragorose cadute. La storia altalenante del Torino nel 2025/2026 è abbastanza semplice da sintetizzare. In realtà ci sono stati più picchi verso il basso che vette raggiunte verso l'alto. Detto questo ha ragione Roberto D'Aversa quando dice che dopo la vittoria contro la Lazio bisogna confermarsi perché ciò non è mai accaduto in stagione. 'La storia di quest'anno dice che ci sono stati risultati negativi subito dopo le vittorie, è la prima cosa che ho detto alla squadra dopo la partita - ha dichiarato il tecnico nella conferenza stampa pre-Napoli -. Giocando di venerdì c'è meno tempo per preparare la gara, ci siamo subito buttati nel lavoro".