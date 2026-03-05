Ottimi risultati alternati a fragorose cadute. La storia altalenante del Torino nel 2025/2026 è abbastanza semplice da sintetizzare. In realtà ci sono stati più picchi verso il basso che vette raggiunte verso l'alto. Detto questo ha ragione Roberto D'Aversa quando dice che dopo la vittoria contro la Lazio bisogna confermarsi perché ciò non è mai accaduto in stagione. 'La storia di quest'anno dice che ci sono stati risultati negativi subito dopo le vittorie, è la prima cosa che ho detto alla squadra dopo la partita - ha dichiarato il tecnico nella conferenza stampa pre-Napoli -. Giocando di venerdì c'è meno tempo per preparare la gara, ci siamo subito buttati nel lavoro".
“Dopo le vittorie, risultati negativi”: D’Aversa prova a invertire il trend
Le parole del tecnico granata nella conferenza stampa pre Napoli
L'aspetto è interessante, sebbene l'avversario per la seconda vittoria di fila sia poco abbordabile. Si chiama Napoli, è il detentore dello Scudetto e sta lottando per un posizionamento in Champions League nella prossima stagione. Non è dunque facile pensare a un risultato positivo, però uno dei pochi apici toccati nell'altalena granata della stagione in corso è stato proprio contro i partenopei all'andata (miglior prestazione del Torino di Baroni). L'ammonimento di D'Aversa è stato chiaro: basta black-out, quelli che ciclicamente dopo delle vittorie si sono verificati in questa stagione.
