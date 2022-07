Eintracht-Torino 3-1, Horvath: “Contento del mio primo gol con il Torino”

Termina con una sconfitta per 3-1 la prima amichevole stagionale del Torino di Ivan Juric: il gol del subentrato Horvath non basta per recuperare il risultato, che arriva quando ormai i 3 gol dell’Eintracht erano già stati siglati da...

Termina con una sconfitta per 3-1 la prima amichevole stagionale del Torino di Ivan Juric: il gol del subentrato Horvath non basta per recuperare il risultato, che arriva quando ormai i 3 gol dell'Eintracht erano già stati siglati da Touré, Lindstrom e Alario. Al termine della gara, ai microfoni di Torino Channel, l'autore del gol granata ha commentato così la prestazione della squadra: "Sono contento di essere nel Toro e di aver segnato il mio primo gol con il Toro. Il numero della mia maglia, che è il 18, l’ho scelto perché è stato lo stesso numero che ho usato in Ungheria e ho voluto continuare ad usare quello. Oggi non è andata molto bene, però secondo me abbiamo giocato bene. Abbiamo fatto molti errori su cui possiamo ancora migliorare, ma sapevamo il livello di una squadra come il Francoforte. Ci siamo allenati un po’ meno rispetto a loro, ma abbiamo fatto allenamenti intensi e io personalmente mi sento bene fisicamente”.