Emiliano Moretti e il Toro: in granata dal 2013, un amore senza fine

Moretti, il percorso nel Torino

Moretti è approdato al Torino nell'estate del 2013, proveniente dal Genoa. In breve tempo, si è imposto come pilastro della difesa, diventando il giocatore con più presenze nell'era Cairo. Dopo sei stagioni e 197 partite con la maglia granata, nel maggio 2019 ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Già allora, il Presidente Urbano Cairo aveva espresso il desiderio di trattenerlo all'interno della società, riconoscendo in lui le qualità per diventare un dirigente di alto livello. Nel 2020, Moretti ha assunto il ruolo di team manager del Torino, per poi diventare collaboratore dell'area tecnica, lavorando a stretto contatto con il direttore sportivo Davide Vagnati. Il recente rinnovo contrattuale fino al 2027 testimonia la fiducia reciproca e la volontà di proseguire insieme nel percorso di crescita del club.