Empoli, il centrocampo azzurro cambia look. Occhi puntati sul gioiello Fazzini

Empoli addio al rombo, Fazzini l'astro nascente, attenzione a Kovalenko

Fin dai tempi di Maurizio Sarri in panchina, l'Empoli si è sempre distinto per il suo modulo col rombo a centrocampo. I tecnici infatti passavano, ma il minimo comune denominatore era proprio il rombo del 4-3-1-2 che fece scuola. In questa stagione però, sia per caratteristiche dei calciatori azzurri, sia per via di alcuni infortunati - ad esempio Baldanzi - , si sta vedendo un Empoli che si è cucito addosso l'abito del 4-3-3: ciao ciao trequartista, ecco le ali in grado di pungere in velocità. Rimangono tuttavia i tre di centrocampo: l'allenatore toscano ha fin da subito affidato le chiavi della squadra al rumeno Marin, alternandogli spesso anche l'ex Atalanta e Parma Grassi nel ruolo di mediano davanti alla difesa - per il primo 12 presenze mentre per il secondo 13 in 15 partite di campionato. I due però hanno anche giocato insieme con l'ex Cagliari spostato mezz'ala, ruolo in cui Andreazzoli sta impiegando anche Maleh (quarto giocatore più impiegato della rosa dopo Luperto, Caputo e Berisha), il gioiellino Fazzini, che in questa stagione ha segnato anche un gol al Sassuolo, Ranocchia, e soprattutto Kovalenko che, dopo aver giocato 27' nelle prime dieci partite, si sta ritagliando un ruolo da protagonista nelle ultime giornate in cui è andato a segno due volte contro Napoli e Sassuolo e ha servito l'assist a cancellieri nell'1-1 contro il Genoa. Nomi a parte, l'Empoli rimane una squadra molto compatta e organizzata, dal baricentro più altro della linea di centrocampo sia in fase di non possesso che di possesso, e che sviluppa una fitta rete di passaggi passando dai suoi centrocampisti, quest'ultimi bravi anche ad andare a concludere: Grassi, con quattro conclusioni e il 50% di precisione, è terzo in classifica per tiri in porta di tutta la Serie A nella scorsa giornata. Attenzione a non sottovalutare il motore degli azzurri.