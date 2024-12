Empoli-Torino 0-1, l’analisi del gol: Che Adams e una rete da Puskas Award

Il Toro vince a Empoli grazie alla gemma di Che Adams. Lo scozzese si inventa un gol da centrocampo che potrebbe vincere il premio Puskas come gol più bello della stagione. Un gesto tecnico che rimarrà nella storia del Torino come uno dei più bei gol mai segnati. Poi questa rete ha anche un peso specifico fondamentale, perché consente alla squadra di Vanoli di ritrovare la vittoria e il sorriso in campionato e arriva contro una squadra molto in salute come l'Empoli.