Europei U21, l’Italia vince 1-0 all’esordio con la Romania: Casadei entra al 63′

Sono cominciati oggi - mercoledì 11 giugno - gli Europei Under 21 che si svolgeranno in Slovacchia nelle prossime settimane. Il primo match dell'Italia si è giocato contro la Romania e hanno vinto gli azzurrini 1-0 grazie al gol nel primo tempo di Tommaso Baldanzi, trequartista della Roma. Non è sceso in campo con una maglia da titolare il centrocampista del Torino, Cesare Casadei che ha osservato i suoi compagni dalla panchina per la prima ora di gioco. Il CT azzurro Nunziata ha scelto di mandare in campo il giocatore granata soltanto al 63' quando lo ha inserito al posto di Koleosho. Casadei ha giocato in una posizione di trequartista alle spalle della prima punta Ambrosino, giocatore entrato in campo assieme allo stesso mediano ex Chelsea. Il CT Nunziata ha infatti chiesto al giocatore del Toro di tenere su la squadra e di sfruttare le sue doti fisiche per tenere tanti palloni in avanti e colpire di testa: obiettivo raggiunto perché l'Italia U21 è riuscita a tenere il risultato di 1-0 a favore e a vincere la prima partita di questo girone degli Europei. Il prossimo impegno sarà sabato sera alle 21 contro i padroni di casa della Slovacchia.