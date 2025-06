EuroU21, Slovacchia-Italia 0-1: decide un gol di Casadei sotto gli occhi di Vagnati

Dopo il successo all'esordio contro la Romania, l'Italia Under 21 ottiene la seconda vittoria su due negli Europei di categoria che si stanno svolgendo in questi giorni. Gli azzurrini del CT Nunziata hanno battuto questa sera i padroni di casa ospitanti del torneo, la Slovacchia. La partita è terminata 0-1 ed è stata decisa proprio da Cesare Casadei: il centrocampista del Torino ha sbloccato il match subito al settimo minuto di gioco segnando un bel gol, frutto di un inserimento con il giusto tempismo. Il giocatore granata ha saputo approfittare della difesa slovacca che era molto sbilanciata e ha concesso un grande varco tra le sue maglia. Buona l'intuizione di Gnonto che ha saputo resistere ad un contrasto fisico al limite dell'area e servire l'accorrente Casadei che è entrato in area e calciato in maniera molto precisa con il mancino, battendo il portiere avversario che era uscito dai pali. Nel secondo tempo l'Italia ha dovuto anche far fronte a diversi attacchi della Slovacchia ma i padroni di casa non hanno trovato la via del gol e poi nel finale gli azzurrini hanno gestito anche un po' di possesso palla per rallentare il ritmo. Casadei è uscito dal campo al 64' per lasciar posto sul terreno di gioco al romanista Pisilli, una particolarità di questo incontro è che tra il pubblico in tribuna c'era anche il DT del Torino, Davide Vagnati, che ha così potuto ammirare dal vivo la rete del suo centrocampista in granata. Con questo successo l'Italia è certa della qualificazione ai quarti di finale con un turno d'anticipo visto che ha conquistato 6 punti come la Spagna mentre Slovacchia e Romania sono ferme a zero. Gli impegni per la selezione del CT Nunziata non sono però finiti qui perché martedì 17 alle ore 21 ci sarà ancora da giocarsi il primo posto nel gruppo A nello scontro diretto contro i pari età spagnoli.