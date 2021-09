Felipe Anderson, bestia nera del Torino. E Brekalo era nel mirino della Lazio

Il brasiliano ha segnato 5 reti ai granata e due delle sue tre doppiette in Serie A, il croato affronta le aquile che lo avevano cercato nella sessione estiva di mercato

BESTIA NERA - Felipe Anderson contro il Torino si è spesso esaltato. Lo ha fatto nella sua prima vita alla Lazio e di certo non vorrà invertire la tendenza al suo ritorno. L'esterno brasiliano ha messo a segno 5 reti contro i granata, incluse due delle tre doppiette firmate in carriera in Serie A. Una di queste è arrivata proprio all'Olimpico "Grande Torino" quando nel 2014-2015 è stato l'unico mattatore del 2-0 rifilato ai granata di Ventura. Gli altri tre centri invece sono tutti arrivati davanti ai tifosi laziali. Dal suo rientro a Roma, Felipe Anderson è stato un punto di riferimento imprescindibile per nel 4-3-3 dei laziali. Sempre partito titolare e già a segno contro lo Spezia: il brasiliano è una garanzia per Sarri, che si è sempre dimostrato un suo estimatore e si affiderà, salvo sorprese, ancora a lui per rialzarsi dopo le difficoltà avute con il Cagliari.

L'EX INTERESSE - Tra le fila granata, gli occhi sono puntati ancora su Josip Brekalo. Il trequartista croato affronta la Lazio da ex obiettivo di mercato dei biancocelesti nell'ultima sessione di trattativa. Maurizio Sarri avrebbe voluto il croato alla sua corte, ma Ivan Juric ha saputo offrire più garanzie, date da una forte intesa e da un 3-4-2-1 scritto per esaltare un trequartista puro come Brekalo. E la Lazio, così, all'ultimo giorno di mercato ha virato su Zaccagni dal Verona per completare il reparto offensivo. Contro il Sassuolo, al suo esordio assoluto in Serie A, l'ex Wolfsburg ha messo in mostra tutte le qualità di cui dispone in coppia con Praet prima e Linetty poi. Un esordio promettente con tanto di gol sfiorato, a cui dovrà seguire, anche per cause di forza maggiore, un'assunzione di responsabilità anticipata. Alla seconda partita con la maglia del Torino, Brekalo sarà chiamato, salvo soprese, a prendere in mano un reparto parcheggiato in gran parte in infermeria. Con Praet out fino alla sosta di ottobre e Pjaca non al meglio, molte delle speranze di fare del male alla Lazio passano dai piedi di Brekalo. Il Torino si affiderà anche alle sue giocate per innescare Sanabria e colpire la banda Sarri.