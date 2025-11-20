“Figli del 4 Maggio”, sostegno alla ricerca grazie al libro sul Grande Torino

Dopo la donazione del 2024, i “Figli del 4 Maggio – Grande Torino” sono tornati all’Istituto di Candiolo – IRCCS per confermare il loro sostegno alla ricerca oncologica. L’associazione ha consegnato alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro un assegno simbolico di oltre 6.000 euro, cifra raccolta attraverso la vendita del volume che racconta storia e memoria del Grande Torino. Il nuovo contributo porta a più di 12.000 euro il totale donato in questi anni. La consegna, svoltasi il 19 novembre, ha visto presenti il Presidente Carlo Testa, il Padrino Franco Ossola e Andrea Pusceddu. Il Direttore Generale Gianmarco Sala ha ricevuto l’assegno dedicato alla memoria di Paolo Magnotta, Nadia Spisso, Cristina O. e Bridget Biancardi.