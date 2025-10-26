Sì, il Filadelfia può aprire con un po' più di costanza le sue porte. A dirlo è stato lo stesso Marco Baroni nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Genoa (appuntamento oggi, domenica, alle ore 12.30 allo stadio "Olimpico-Grande Torino"). "Il Filadelfia è rinato per sentimento, non per calcolo razionale. Mi auguro che possa essere sempre più vissuto insieme al popolo granata e non solo rappresentare un simbolo del passato ma sia per tutti il futuro e l’immediato. Il campo era stato fermo per un mese e mezzo, l’abbraccio della gente è stato bellissimo. Sono favorevole all’apertura" ha dichiarato il tecnico (LEGGI QUI). L'apertura del Filadelfia come atto non straordinario ma ordinario: questo in prospettiva futura l'obiettivo di Baroni? Il tempo ce lo dirà. Intanto il tecnico ha aperto uno spiraglio.
Il Tema
Filadelfia aperto? Baroni si dice favorevole: “Può riavvicinare la gente”
L'analisi delle parole del tecnico granata prima della sfida contro il Genoa (appuntamento per oggi, domenica, alle 12.30)
Baroni e l'importanza di un luogo—
Baroni è andato un po' più a fondo della questione e ha anche spiegato le ragioni che l'hanno portato a ragionare in questi termini. "Ripeto, si vive in una società dove spesso c’è un po’ di distacco, non voglio elencarne i motivi. Tutto ciò che riavvicina e lega per me è solo un passo positivo importante. Il calcio è della gente e del popolo granata" ha aggiunto l'allenatore ex Hellas Verona e Lazio. Il Filadelfia come simbolo di sentimento, quello del popolo granata, il Filadelfia come luogo dove cercare di ritrovare quell'unità di intenti che da parecchio tempo sembra essere scomparsa all'ombra della Mole.
