Filadelfia aperto? Baroni si dice favorevole: “Può riavvicinare la gente”

Sì, il Filadelfia può aprire con un po' più di costanza le sue porte. A dirlo è stato lo stesso Marco Baroni nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Genoa (appuntamento oggi, domenica, alle ore 12.30 allo stadio "Olimpico-Grande Torino"). "Il Filadelfia è rinato per sentimento, non per calcolo razionale. Mi auguro che possa essere sempre più vissuto insieme al popolo granata e non solo rappresentare un simbolo del passato ma sia per tutti il futuro e l’immediato. Il campo era stato fermo per un mese e mezzo, l’abbraccio della gente è stato bellissimo. Sono favorevole all’apertura" ha dichiarato il tecnico (LEGGI QUI). L'apertura del Filadelfia come atto non straordinario ma ordinario: questo in prospettiva futura l'obiettivo di Baroni? Il tempo ce lo dirà. Intanto il tecnico ha aperto uno spiraglio.