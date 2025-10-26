Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro Filadelfia aperto? Baroni si dice favorevole: “Può riavvicinare la gente”

Il Tema

Filadelfia aperto? Baroni si dice favorevole: “Può riavvicinare la gente”

baroni
L'analisi delle parole del tecnico granata prima della sfida contro il Genoa (appuntamento per oggi, domenica, alle 12.30)
Andrea Calderoni
Andrea Calderoni Caporedattore centrale 

Sì, il Filadelfia può aprire con un po' più di costanza le sue porte. A dirlo è stato lo stesso Marco Baroni nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Genoa (appuntamento oggi, domenica, alle ore 12.30 allo stadio "Olimpico-Grande Torino"). "Il Filadelfia è rinato per sentimento, non per calcolo razionale. Mi auguro che possa essere sempre più vissuto insieme al popolo granata e non solo rappresentare un simbolo del passato ma sia per tutti il futuro e l’immediato. Il campo era stato fermo per un mese e mezzo, l’abbraccio della gente è stato bellissimo. Sono favorevole all’apertura" ha dichiarato il tecnico (LEGGI QUI). L'apertura del Filadelfia come atto non straordinario ma ordinario: questo in prospettiva futura l'obiettivo di Baroni? Il tempo ce lo dirà. Intanto il tecnico ha aperto uno spiraglio.

Baroni e l'importanza di un luogo

—  

Baroni è andato un po' più a fondo della questione e ha anche spiegato le ragioni che l'hanno portato a ragionare in questi termini. "Ripeto, si vive in una società dove spesso c’è un po’ di distacco, non voglio elencarne i motivi. Tutto ciò che riavvicina e lega per me è solo un passo positivo importante. Il calcio è della gente e del popolo granata" ha aggiunto l'allenatore ex Hellas Verona e Lazio. Il Filadelfia come simbolo di sentimento, quello del popolo granata, il Filadelfia come luogo dove cercare di ritrovare quell'unità di intenti che da parecchio tempo sembra essere scomparsa all'ombra della Mole. 

Leggi anche
Israel in dubbio, Baroni lancia Paleari: “Massima fiducia, devo rafforzarlo”
Torino, la giornata: alle 12:30 c’è Torino-Genoa

© RIPRODUZIONE RISERVATA