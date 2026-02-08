Fiorentina-Torino, i giocatori sui social: “Capitan goleador e spirito Toro”

È 2-2 tra Fiorentina e Toro: come hanno reagito su internet i calciatori granata

Andrea Croveri 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 16:21)

Ieri sera - sabato 7 febbraio - lo scontro tra Fiorentina e Torino è terminato con il risultato di 2-2: i viola, sotto di un gol, hanno ribaltato il punteggio con due reti nel giro di pochi minuti, ma poi allo scadere è arrivata l'incornata di Maripan che certificato il pareggio. Nell'attesa che si concluda la ventiquattresima di campionato, il 2-2 inchioda ancora la Fiorentina nella zona rossa, mentre il Toro si trova ancora vicino alla metà della classifica, al tredicesimo posto. Vediamo insieme le reazioni dei calciatori granata sui loro profili social.

Luca Marianucci Marianucci è arrivato e si è subito preso il suo spazio. Il numero 35 granata ha giocato tutti i 90 minuti, confermandosi un rinforzo affidabile per la difesa. La prestazione complessiva è stata positiva, il risultato restituisce l’immagine di un Toro capace sì di reagire e credere nel pareggio fino alla fine, trovando il gol, ma anche chiamato a fare un ulteriore salto di qualità. Il difensore ha pubblicato su Instagram un carosello dedicato allo spirito granata, che sembra aver già assimilato nonostante il recente arrivo: "Crederci fino alla fine senza arrendersi mai. È lo spirito del Toro, da sempre e per sempre".

Giovanni Simeone —

Ieri è stata una giornata significativa per il "Cholito", ex viola tra il 2017 e il 2019, tornato in campo dopo un mese di stop. L’argentino è entrato al 59’ al posto di Kulenovic, arrivato da poco sotto la Mole e subito protagonista, tanto da guadagnarsi la fiducia di Baroni nel reparto offensivo titolare. Simeone ha poi condiviso una storia su Instagram che lo ritrae nuovamente in campo.

Emirhan Ilkhan Partita magistrale per il numero 6 granata che in regia ha dettato i tempi e premiato l'inserimento di Casadei con un assist morbido e intelligente. Ilkhan dimostra di essersi guadagnato il posto tra i titolari e festeggia l'ottima prestazione con un carosello di fotografie che ritraggono i momenti che più lo hanno coinvolto.

Anjorin e Zapata —

Un po' come Simeone, anche Faustino Anjorin e Duvan Zapata stanno ritrovando minuti nel rettangolo verde che portano a buone prestazioni. Entrambi hanno ripubblicato tra le storie di Instagram il post del profilo ufficiale del club che li mostra sul campo.

Guillermo Maripan

Chiudiamo con l’eroe della serata. Guillermo Maripán ha trovato il gol allo scadere e lo ha celebrato sui social con una storia, in cui festeggia la rete con la fascia da capitano al braccio, e un carosello dedicato all’importanza del momento. Un gol pesante per la classifica del Toro, per il gruppo... e anche sul punto di vista più intimo e personale. Una dedica speciale ha infatti accompagnato la rete: "Un gol con una dedica speciale. Forza Toro".