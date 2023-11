Gemello, discutibile la scelta di schierarlo dal 1′ in una partita così delicata

L'idea di schierare Gemello dal 1' non era di per sé sbagliata, in quanto era giusto prima o poi dargli una chance, a maggior ragione se Vanja non era al massimo della forma, ma lascia piuttosto diversi dubbi la decisione di farlo in una partita importante come quella di ieri, la quale poteva cambiare il volto di questa stagione, facendo sì che i granata, in caso di vittoria, sorpassassero ben tre squadre in classifica.

Gemello, a Bologna la terza partita ufficiale con il Toro

Ai fini della partita, l'errore di lettura di Gemello, per quanto pesante e decisivo in negativo, è accettabile, dato che per il ragazzo era solo la terza partita ufficiale con la maglia del Toro Prima Squadra. Così come accaduto a Gineitis con il Monza, infatti, questi sono due errori per cui la poca esperienza a questi livelli ha giocato un fattore decisivo. Certamente i più giovani hanno bisogno di minuti per crescere e difatti l'occasione al portiere andava data, ma forse in un ruolo delicato come quello, erano altre le sfide in cui testarlo.