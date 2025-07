Gineitis in conferenza: “Con Baroni dobbiamo ancora decidere la mia posizione”

1 di 3

RITIRO

Gvidas Gineitis in conferenza stampa a Prato allo Stelvio nel penultimo giorno di ritiro del Torino in Val Venosta. Il lituano ha parlato di fronte ai giornalisti facendo il punto della situazione sul ritiro e sull'imminente inizio del campionato.

Buongiorno. Com'è andato il ritiro? Non sei mai stato impiegato nei due di mediana in questi giorni ma sempre più avanzato: vi siete parlati con mister Baroni circa la posizione? "Bel ritiro, abbiamo lavorato tanto per la squadra. Bisogna saper lavorare in qualsiasi posizione nel calcio moderno. Anche l'anno scorso ho giocato come esterno. Io mi metto a disposizione della squadra e se il mister mi mette sulla trequarti, io gioco lì. Fa parte del calcio moderno sapersi adattare".

Gvidas sei stato il primo di questo nuovo ciclo ad arrivare in Prima Squadra dalla Primavera, poi sono arrivati tanti altri: è una bella soddisfazione?"Sempre bello quando sei il primo del settore giovanile ad arrivare in Prima Squadra. Gli altri ti guardano e ti prendono come punto di riferimento. Ci sono tanti ragazzi che sono arrivati in Prima Squadra e stanno dimostrando di poterci giocare".

Arrivi a questo ritiro dopo un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2029. Cosa rappresenta?"Sono molto contento di aver rinnovato il contratto. Continuerò a lavorare ogni giorno dando il massimo. Si tratta di una ripartenza per andare sempre più in su. Darò il massimo".

Torniamo al posizionamento in campo. Con Baroni avete già deciso la posizione?"No, dobbiamo ancora decidere dove mi vede meglio. Il mister deciderà dove mi può mettere. Per ora sono stato messo un po' esterno, un po' a trequarti. Preferenze? Preferisco fare il centrocampista".