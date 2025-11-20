Gineitis: “Poco spazio? Decide il mister. Ringrazio Juric”

Due gare disputate da leader della Lituania nell’ultima finestra dedicata alle qualificazioni ai prossimi Mondiali, ma spazio risicato nel Torino in questo primo scorcio di stagione. Gvidas Gineitis ha finora raccolto 229 minuti, giocando soltanto due partite dal primo minuto e trovando poco spazio nelle rotazioni di Baroni. Ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com, il centrocampista lituano ha commentato il suo momento in granata: “Quando giochi poco fai di tutto per conquistarti un posto in campo, ma a decidere è il mister”, ha detto, sperando di trovare d'ora in avanti maggiore minutaggio.

Da Baroni a un altro allenatore: quello che nella stagione 2022-2023 lo ha lanciato in prima squadra, vale a dire Ivan Juric, recentemente alle prese con l’ennesimo esonero, all’Atalanta, dopo quello patito la scorsa stagione sulla panchina della Roma e la retrocessione al Southampton. “Con mister Juric avevo un grande rapporto — dice — è stato lui a farmi esordire. Mi aiutava sempre e parlavamo tanto quando era al Torino. Lui per me c’era sempre e lo ringrazio. Dopo questi tre esoneri, gli sto vicino e gli faccio un grande in bocca al lupo”.