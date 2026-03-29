Gvidas Gineitis è ormai una certezza sia della nazionale lituana che del Torino. Il classe 2004 è un punto fermo della formazione di D'Aversa: col nuovo tecnico granata ha disputato quattro partite consecutive da titolare. Lo scorso sabato contro il Milan ha giocato il settimo incontro di fila dall’inizio: cosa mai accaduta in carriera. Il numero 66 granata, tuttavia, nonostante la titolarità indiscussa (1223 minuti giocati) è ancora a quota zero gol in stagione e ha messo a referto solo un assist (a Maripan contro la Fiorentina). Dall'arrivo di D'Aversa, Gineitis ha portato equilibrio e vitalità al centrocampo, ma ora deve diventare più pericoloso in fase offensiva. Il tecnico ex Empoli gli chiede di coprire, costruire ma ora anche attaccare e finalizzare, cosa che sa fare benissimo con la propria nazionale.

Torino, serata negativa per Gineitis: rosso a tempo scaduto

, arriva un pomeriggio amaro per il centrocampista granata. Il classe 2004 è sceso in campo dal primo minuto nella gara amichevole odierna contro la Georgia rimediando però un cartellino rosso a tempo scaduto. La selezione lituana si è arresa contro la Georgia di Kvaratskhelia che ha vinto 2-0 in trasferta: decisiva la doppietta di Mikautadze. Match negativo per la Lituania e soprattutto per il numero 66 granata che dopo il cartellino giallo rimediato a dieci minuti dal termine, al 93’ ha ricevuto il secondo giallo e di conseguenza il cartellino rosso lasciando i compagni in dieci.