Nella giornata oggi, martedì 4 novembre, è arrivato il comunicato del Giudice Sportivo, che segnala giocatori, allenatori e squadre ammoniti, espulsi o multati per eventi che si sono verificati nel corso della decima giornata di Serie A. Brutta notizia per quanto riguarda il Torino. Marco Baroni, espulso durante il match pareggiato per 2-2 con il Pisa, salterà il derby della Mole con la Juventus "per avere - si legge - al 45° del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, criticato in modo irrispettoso una decisone arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto ufficiale".
CAMPIONATO
Giudice sportivo, Baroni squalificato: salta il derby con la Juventus
Espulso contro il Pisa, l’allenatore del Torino fermato per un turno dopo le proteste sul finale di primo tempo
Passando invece ai giocatori, nessuno squalificato né per la Juventus che per il Torino. Casadei, ammonito per il fallo da rigore, è giunto alla terza sanzione, Pedersen è invece alla prima. Squalifica per una giornata a Ordonez del Parma per "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" e Malinovskyi del Genoa per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)". Solo ammonizione ma ammenda di 1.500 euro inflitta a Ranieri della Fiorentina: "Sanzione aggravata perché capitano della squadra".
