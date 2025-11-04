Giudice sportivo, Baroni squalificato: salta il derby con la Juventus

Nella giornata oggi, martedì 4 novembre, è arrivato il comunicato del Giudice Sportivo, che segnala giocatori, allenatori e squadre ammoniti, espulsi o multati per eventi che si sono verificati nel corso della decima giornata di Serie A. Brutta notizia per quanto riguarda il Torino. Marco Baroni , espulso durante il match pareggiato per 2-2 con il Pisa, salterà il derby della Mole con la Juventus "per avere - si legge - al 45° del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, criticato in modo irrispettoso una decisone arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto ufficiale".

Passando invece ai giocatori, nessuno squalificato né per la Juventus che per il Torino. Casadei, ammonito per il fallo da rigore, è giunto alla terza sanzione, Pedersen è invece alla prima. Squalifica per una giornata a Ordonez del Parma per "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" e Malinovskyi del Genoa per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)". Solo ammonizione ma ammenda di 1.500 euro inflitta a Ranieri della Fiorentina: "Sanzione aggravata perché capitano della squadra".