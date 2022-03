Gol e fantasia sulla trequarti: ecco perché il Toro riscatterà Brekalo

Il Toro riscatta Brekalo dal Wolfsburg: i motivi che hanno convinto i granata a puntare ancora sul trequartista croato

Silvio Luciani

Quando, durante l’estate scorsa, Josip Brekalo arrivava dal Wolfsburg al Torino aveva tutto da dimostrare. In Bundesliga aveva raccolto un buon bottino di reti, ma senza mai scrollarsi di dosso l’etichetta di giocatore discontinuo. E poi c’era il problema della collocazione tattica: Brekalo nasce ala, ha le caratteristiche giuste per la trequarti di Juric? A sette mesi dall'arrivo in granata, i dubbi sono scomparsi e il fantasista croato ha già dimostrato di valere la cifra fissata per il suo riscatto.

INVESTIMENTO - Con gli undici milioni di euro che verranno versati nelle casse del Wolfsburg, il Torino si assicurerà le prestazioni di Brekalo per altre quattro stagioni. Un investimento giustificato dal rendimento del croato, che con sei reti è il miglior marcatore stagionale del Torino e ha quasi eguagliato il bottino della scorsa stagione (sette gol in Bundesliga). Juric ha puntato su di lui sin da subito, Brekalo lo ha ripagato adattandosi in fretta al nuovo sistema di gioco, garantendo dribbling e fantasia sulla trequarti. La casella degli assist è ferma ad uno, quello per Belotti nel derby contro la Juventus, ma le statistiche restituiscono un quadro diverso.

PRODUZIONE - Secondo i dati di FBref.com, Brekalo ha totalizzato 3,7 expected assist (solo Lukic meglio di lui tra i giocatori del Toro), è il giocatore del Toro che ha totalizzato più GCA (goal creating actions, 7) e SCA. Sempre secondo FBref, Brekalo ha messo a referto 81 azioni o passaggi che hanno portato direttamente ad una conclusione (SCA), di cui 51 passaggi, 14 da palla inattiva, 7 dribbling, 5 tiri, 4 falli procurati e 1 recupero difensivo. Insomma, in un bilancio offensivo che senza Praet e Belotti ha sofferto a lungo, Brekalo è stato fondamentale per innescare i compagni in zona gol: il riscatto è soltanto la logica conseguenza.