Gran Galà del Calcio: premio a Njie come Miglior Giovane Talento

Nella serata di oggi, 10 novembre 2025, ad Arezzo andrà in scena la XIV edizione del Gran Galà del Calcio. All’evento verranno premiati i migliori interpreti della stagione 2024-2025 e, tra loro, ci sarà anche un giocatore granata. Si tratta di Alieu Njie, che riceverà la targhetta di Miglior Giovane Talento. Un riconoscimento importante per Njie, che aveva bagnato il suo esordio in Serie A la scorsa stagione sotto la guida di Paolo Vanoli, al Bentegodi di Verona, prima di segnare un gol pesantissimo contro il Como, valso tre punti in un momento di grande difficoltà per i granata. Un percorso di crescita purtroppo interrotto da un infortunio, che gli aveva fatto interrompere anticipatamente la stagione. Quest’anno, per Njie, soltanto 3 minuti in campionato con il Parma e 65 in Coppa Italia con il Pisa. Trattandosi di un riconoscimento legato alla scorsa stagione, tra i premiati ci sarà anche Samuele Ricci, ceduto la scorsa estate al Milan, che verrà inserito nella Top 11 della Lega Serie A.