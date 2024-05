Grande Torino, l’eterna leggenda

Oggi 4 maggio 2024 è il 75° anniversario della Tragedia di Superga, giorno in cui perse la vita la squadra del Grande Torino e i membri della dirigenza, dell'equipaggio e della stampa

75 anni fa nacque la leggenda del Grande Torino. Una squadra fortissima, capitanata dall'eterno Valentino Mazzola, che si fece portatrice di valori morali intramontabili, incarnando un'identità, che è stata tramandata di generazione in generazione, da chi quella di quella squadra ne ha viste e poi raccontate le gesta.

Oggi è il 4 maggio, un giorno sacro per il calcio, lo sport e l'Italia intera.

Oggi più che mai, a Superga, il popolo del Toro va in pellegrinaggio alla Basilica per rendere omaggio a quei ragazzi che portarono in alto il nome di Torino nel mondo