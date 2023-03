Gravillon convince Juric: ora spera in una maglia da titolare, ma col Bologna…

Il difensore ex Reims incassa la stima di Juric e scalpita per un'occasione da titolare: "Molto soddisfatto, voglio vederlo in partita"

Finora l'abbiamo visto in campo per soli 16 minuti, ma Andreaw Gravillon è destinato a ritagliarsi il proprio spazio nelle rotazioni del reparto difensivo del Toro. In attesa di vederlo in campo dal primo minuto, Juric ha speso parole importanti nei suoi confronti: "Sono molto soddisfatto di lui, mi sta dando ottime sensazioni in allenamento" ha detto nella conferenza stampa della vigilia di Torino-Bologna. Dopo un mese di apprendistato, quindi, Gravillon sta convincendo Juric a dargli un'occasione.

Il ballottaggio con Djidji: Juric orientato verso la formazione del derby

"Per giudicarlo bene lo devo vedere in partita. Vediamo se sarà domani o più avanti" ha aggiunto l'allenatore granata, che non ha voluto sciogliere gli ultimi dubbi di formazioni. Dalle indicazioni della vigilia però, l'allenatore croato sembrerebbe orientato a confermare la formazione che per larghi tratti ha ben figurato nel derby con la Juve. In questo caso, l'esordio da titolare di Gravillon potrebbe slittare ancora e sarebbe Djidji a completare il reparto difensivo, ma non sorprenderebbe un suo impiego a gara in corso, nell'ottica di un inserimento graduale. Intanto Gravillon scalpita per farsi trovare pronto anche in partita: la fiducia di Juric è già un ottimo primo passo.