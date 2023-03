Guadalupa-Antigua e Barbuda 0-1: Gravillon sfiora la rete su punizione

Il granata è stato schierato come braccetto destro della difesa a 3 ed è rimasto in campo per tutta la partita

Luca Bonello

Inaspettata sconfitta casalinga contro Antigua e Barbuda per la Guadalupa di Gravillon nella penultima giornata del gruppo A della League B della Nations League CONCACAF. Seppur favorita alla vigilia, la nazionale delle isole Antille francesi è stata battuta 0-1: decisivo è stato il gol di Nathaniel-George al 57'. Nell'altro incontro del girone, Cuba ha superato le isole Barbados con lo stesso risultato (0-1) e, ad una gara dal termine, la situazione in classifica è quindi la seguente: Cuba 12, Antigua e Barbuda 9, Guadalupa 9, Barbados 0. Decisiva sarà quindi l'ultima giornata, dove la Guadalupa sfiderà Cuba (calcio d'inizio domenica 26 marzo alle 21). Ricordiamo che il funzionamento di questa competizione è simile a quello europeo. Di conseguenza, la prima classificata del gruppo accede alla lega superiore, in questo caso la A, mentre l'ultima retrocede in League C.

Gravillon titolare: va due volte vicino al gol — Quinta presenza in nazionale per il granata Andreaw Gravillon, il quale, così come nel Torino, ha giocato da braccetto destro della difesa nel 3-4-3 della Guadalupa. Schierato titolare, il classe 1998 è rimasto in campo per tutti i 90' di partita ed è arrivato anche molto vicino a segnare il primo gol con la maglia della sua nazionale. Nel primo tempo è stato molto pericoloso con un colpo di testa ravvicinato con il quale non ha centrato la porta, mentre nel secondo si è preso la responsabilità di calciare una punizione da 30 metri, disinnescata non troppo facilmente dal portiere di Antigua e Barbuda. In generale, comunque, una buona prestazione di Gravillon, il quale, domenica 26 marzo, a Cuba, sarà con ogni probabilità ancora protagonista dal 1'.