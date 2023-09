I 100 calciatori più forti della storia secondo FourFourTwo: Mazzola solo 37°

Mazzola, -11 posizioni in 6 anni: ecco chi l'ha superato

Osservando la classifica, la domanda non può che sorgere spontanea: Valentino Mazzola merita davvero quella posizione? Colui che ha trascinato il Torino nella storia del calcio e nella leggenda, può occupare un gradino così basso? Ci sono stati veramente 36 calciatori migliori di lui in 160 anni di calcio? Ma soprattutto, come è possibile che dal 2017 (anno in cui FourFourTwo aveva pubblicato una graduatoria con lo stesso obiettivo) ad oggi, il 10 del Grande Torino sia passato dal 26° posto al 37°? Di seguito, i nomi di coloro che hanno superato Mazzola in questa speciale classifica: Xavi, Iniesta, Roberto Baggio, Modric, Henry, Gullit, Neuer, Socrates, Matthaus, Raymond Kopa, Rivaldo, Stanley Matthews. Solo Romario, nel confronto tra le due graduatorie, è scivolato alle spalle di Mazzola: dal 21° posto al 39°.