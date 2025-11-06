I 3 migliori derby dell’era Cairo: la vittoria del 2015, Ljajic e Sanabria

Per molti la settimana santa, per altri una sorta di calvario. Sì, ci stiamo sempre più avvicinando, di ora in ora, al derby della Mole. Una cornice, quella della stracittadina, che divide una città. Il popolo granata spera nel miracolo, quello bianconero nella conferma di quella che negli ultimi decenni è stata, di fatto, una supremazia a senso unico, quasi mai messa in discussione. Il bottino dell'era Cairo è oggettivamente misero: su 32 episodi soltanto 8 volte il Toro è uscito indenne dal confronto con gli acerrimi rivali. Poche, nonché risibili soddisfazioni. Utopia chiedersi ancora se sarà la volta buona? Follia o amore spassionato, indipendentemente da tutto? Per provare a calarsi in questa dicotomia tra le due sponde del Po con un filo di ottimismo, si può però ripercorrere 270 minuti, tre derby, in cui il Toro ha offerto quel qualcosa in più affinché il tabù diventasse sfatabile.