Il derby è alle porte e, guardando al passato, i numeri non lasciano spazio a interpretazioni: sotto la presidenza Cairo, il Torino ha vinto soltanto una volta in vent’anni. Una statistica che pesa, e che la squadra di Baroni vuole provare a invertire. Il gruppo è nuovo, con tanti volti che un derby non l’hanno mai vissuto sulla propria pelle. La volontà, però, è chiara: fare meglio di chi li ha preceduti. Meglio di Ventura - che pure un derby lo ha portato a casa - meglio di Mihajlović, di Mazzarri, di Juric, e anche di Vanoli. E già che si guarda indietro, vale la pena ricordare quei derby che più di altri hanno lasciato ferite aperte nella memoria granata: delle lezioni su ciò che, in una stracittadina, non bisogna mai fare. Dopotutto, neanche una settimana fa si festeggiava Halloween, quindi perché non rivivere tre giornate da film horror?
il tema
I peggiori derby dell’era Cairo: ferite ancora aperte nei cuori granata
Tra errori e occasioni mancate, un Toro che non sempre si è acceso