I peggiori derby dell’era Cairo: ferite ancora aperte nei cuori granata

Il derby è alle porte e, guardando al passato, i numeri non lasciano spazio a interpretazioni: sotto la presidenza Cairo, il Torino ha vinto soltanto una volta in vent’anni. Una statistica che pesa, e che la squadra di Baroni vuole provare a invertire. Il gruppo è nuovo, con tanti volti che un derby non l’hanno mai vissuto sulla propria pelle. La volontà, però, è chiara: fare meglio di chi li ha preceduti. Meglio di Ventura - che pure un derby lo ha portato a casa - meglio di Mihajlović, di Mazzarri, di Juric, e anche di Vanoli. E già che si guarda indietro, vale la pena ricordare quei derby che più di altri hanno lasciato ferite aperte nella memoria granata: delle lezioni su ciò che, in una stracittadina, non bisogna mai fare. Dopotutto, neanche una settimana fa si festeggiava Halloween, quindi perché non rivivere tre giornate da film horror?