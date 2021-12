Il 2021 granata in 6 foto, maggio/giugno: il tracollo e l’arrivo di Juric

L'anno nuovo è alle porte, e come da tradizione, a tutti viene in mente, prima di abbandonare un qualcosa, il percorso che è stato fatto. Anche Toro News permette ai suoi lettori un "salto nel passato", a ripercorrere quelli che sono stati i momenti più significativi del 2021, andando sui mesi più caldi: maggio e giugno.

Il Torino, dopo un mese di aprile convincente e in ripresa, si è affacciato su maggio con buone speranze, battendo il Parma in casa per 1-0 e ottenendo così tre punti fondamentali per la corsa salvezza. Nella partita successiva un altro punto importante, contro il Verona di Juric, che permise ai granata di arrivare a 36 punti, con 5 punti di vantaggio sul Benevento terzultimo. La salvezza sembrava ormai quasi una formalità.