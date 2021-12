Il 2021 granata in 6 foto, settembre/ottobre: il Toro di Juric prende forma

L'anno nuovo è alle porte, e come da tradizione, a tutti viene in mente, prima di abbandonare un qualcosa, il percorso che è stato fatto. Anche Toro News permette ai suoi lettori un "salto nel passato", a ripercorrere quelli che sono stati i momenti più significativi del 2021: ora tocca al bimestre settembre-ottobre.

In seguito alla chiusura del mercato che ha portato diversi colpi nelle ultime ore, il Torino come lo conosciamo oggi inizia a prendere forma nel mese di settembre. La prima partita a mercato chiuso è anche quella in cui la squadra granata riesce a trovare i primi punti in campionato. Dopo le due sconfitte iniziali con Atalanta e Fiorentina, il Toro riesce infatti a vincere in casa con la Salernitana con un netto 4-0.