Il 2025 granata in 6 foto: i tifosi scendono in strada, Paleari si prende la porta

La stagione 2024/2025 si è chiusa e a fine agosto 2025 si è aperto il capitolo dell’annata 2025/2026, quella che il Toro sta vivendo adesso. Marco Baroni è chiamato a inaugurare un nuovo ciclo. Il mercato estivo porta molti acquisti, pensati per modellare la squadra attorno al 4-2-3-1, con Ngonge e Aboukhlal sulle fasce, Vlasic al centro della trequarti e, come riferimento offensivo, il nuovo innesto Giovanni Simeone. Ché Adams, uno dei migliori della stagione passata, è relegato alla panchina. Il campionato parte male per il Toro: un pesante 5-0 contro l’Inter, seguito dallo 0-0 contro una Fiorentina in difficoltà. Settembre, sul piano dei risultati, si apre con un risultato sorprendentemente positivo: la vittoria contro la Roma. Il match mette il faro su una grande novità: il cambio modulo. Niente più 4-2-3-1, che Baroni in precedenza ha già puntellato e modificato in un 4-3-3 con Vlasic esterno togliendo uno dei trequartisti e inserendo Asllani in regia. A Roma si vince per 0-1 con il 3-4-3. In gol va Simeone prendendo i giallorossi in contropiede. C'è parecchia confusione: è chiaro a tutti che l'identità del Toro sia opaca e da ridisegnare, ma la vittoria contro i giallorossi dà fiducia. Fiducia che dura troppo, troppo poco. Come all’inizio di un anno scolastico, i granata sembrano un po’ smarriti tra nuovi schemi e compagni di reparto appena arrivati. La vittoria a Roma dà entusiasmo, ma l’impressione è che, a campionato già iniziato, sia già tutto da rifare. Intanto, alle porte, c'è la sfida con l'Atalanta.