Il 2025 granata in 6 foto, maggio/giugno: dal calo del Torino all’esonero di Vanoli

L'anno nuovo è alle porte, e come da tradizione, a tutti viene in mente, prima di abbandonare un qualcosa, il percorso che è stato fatto. Anche Toro News permette ai suoi lettori un "salto nel passato", a ripercorrere quelli che sono stati i momenti più significativi del 2025, è il momento di analizzare maggio e giugno. Negli ultimi due mesi i granata hanno attraversato una fase di evidente flessione, culminata in un mese di maggio chiuso senza vittorie. Questo drastico calo, oltre ad aver vanificato quanto di buono era stato costruito nel corso di una stagione complessivamente altalenante, è costato l’esonero di Vanoli dopo un solo anno alla guida della squadra.