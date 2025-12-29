Prosegue il viaggio nei ricordi dell'anno solare 2025. La primavera vede un Toro che, nei mesi di marzo e di aprile, ha voglia di rinascere insieme ad Eljif Elmas, anche lui con tanto da dimostrare. Con i nuovi acquisti finalmente inseriti trai i giochi e un’identità in campo più riconoscibile, il Toro ritrova continuità, punti pesanti e qualche sorriso, pur senza cancellare del tutto ombre e passi falsi. Sugli spalti torna a circolare il termine “vanolismo”, ma è il macedone a catalizzare l’attenzione: corsa, qualità e strappi che illuminano la trquarti. Dopo l’esperienza opaca a Lipsia, Elmas rinasce sotto la guida del suo nuovo allenatore, si sblocca e inizia a fare innamorare i tifosi già nel giorno di San Valentino con la prima rete granata. Poi, in primavera, cambia marcia. I gol contro Monza, Parma e Verona, gli unici della stagione, diventano simbolo di un impatto decisivo e di un amore sbocciato in fretta tra il giocatore e la sua nuova gente. Purtroppo, un amore veloce. Il Torino cercherà di riscattare il giocatore in estate, ma il futuro ha per lui in serbo il ritorno al Napoli.
Il 2025 granata in 6 foto: marzo/aprile nel segno dei nuovi acquisti
Ripercorriamo i momenti significativi dei granata di marzo/aprile 2025