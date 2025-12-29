Il 2025 granata in 6 foto: marzo/aprile nel segno dei nuovi acquisti

Prosegue il viaggio nei ricordi dell'anno solare 2025. La primavera vede un Toro che, nei mesi di marzo e di aprile, ha voglia di rinascere insieme ad Eljif Elmas, anche lui con tanto da dimostrare. Con i nuovi acquisti finalmente inseriti trai i giochi e un’identità in campo più riconoscibile, il Toro ritrova continuità, punti pesanti e qualche sorriso, pur senza cancellare del tutto ombre e passi falsi. Sugli spalti torna a circolare il termine “vanolismo”, ma è il macedone a catalizzare l’attenzione: corsa, qualità e strappi che illuminano la trquarti. Dopo l’esperienza opaca a Lipsia, Elmas rinasce sotto la guida del suo nuovo allenatore, si sblocca e inizia a fare innamorare i tifosi già nel giorno di San Valentino con la prima rete granata. Poi, in primavera, cambia marcia. I gol contro Monza, Parma e Verona, gli unici della stagione, diventano simbolo di un impatto decisivo e di un amore sbocciato in fretta tra il giocatore e la sua nuova gente. Purtroppo, un amore veloce. Il Torino cercherà di riscattare il giocatore in estate, ma il futuro ha per lui in serbo il ritorno al Napoli.