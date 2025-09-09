Il bilancio di Baroni dopo le soste: tanti pareggi, pochi exploit

Tra Lecce, Verona e Lazio 11 partite post-sosta: 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte

Matteo Curreri 9 settembre - 12:00

Dopo un avvio di campionato complicato, segnato dal pesante ko di San Siro e dal pareggio a reti bianche che ha lasciato strascichi di contestazione, per Marco Baroni la sosta per le nazionali è arrivata al momento giusto. Nonostante l’assenza di undici giocatori impegnati con le rispettive selezioni, il tecnico ha avuto tempo per rifiatare, lavorare sui meccanismi e valutare nuove soluzioni in vista della ripresa. Il ritorno in campionato lo porterà a Roma, città che fino a pochi mesi fa era casa sua. Stavolta, però, non nella sponda biancoceleste, ma in quella giallorossa: un derby a distanza che potrebbe riaccendere vecchie sensazioni. I precedenti non sorridono a Baroni, che contro la Roma ha raccolto una sola vittoria in carriera, nell’agosto 2023 con il Verona, a fronte di numerosi ko con Benevento, Frosinone, Lecce e, per ultima, Lazio. Ad attendere i granata ci sarà ora la squadra di Gian Piero Gasperini, reduce da due vittorie su due e piuttosto rodata. Un gap evidente, che Baroni proverà a colmare facendo leva anche sulla capacità mostrata in passato di reggere bene i rientri dalle soste, seppur senza colpi clamorosi.

Baroni, a Verona 'mister X' — Da 1-1 a un altro 1-1. Nella stagione 2022-2023, dopo la sosta di settembre, il suo Lecce aveva pareggiato con quel risultato contro la Cremonese; poi, al rientro dal Mondiale in Qatar, era arrivato il prestigioso 2-1 inflitto alla Lazio, seguito a marzo dalla sconfitta di misura per 1-0 contro l’Empoli. Un bilancio in perfetto equilibrio: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. A Verona, invece, Baroni è diventato 'mister X': 0-0 con il Bologna a settembre 2023, 2-2 con il Lecce a novembre e 1-1 a Cagliari nel marzo 2024, con in mezzo la sola sconfitta contro il Napoli (1-3) in ottobre.

Un cerchio che si chiude con il Torino — Alla Lazio la musica è cambiata, con un paio di vittorie da vantare: la prima gara post-sosta è stata la vittoria sul suo ex Verona (2-1 a settembre), seguita dal k.o. allo Stadium con la Juventus (2-1 in ottobre) e dal netto 3-0 rifilato al Bologna il mese successivo. L’ultima partita dopo una pausa per le nazionali, datata 31 marzo 2025, chiude idealmente il cerchio degli 1-1 ed è quasi un anticipo del suo destino: contro il Torino di Paolo Vanoli finì infatti in parità, con il vantaggio di Marušić e la rete del definitivo 1-1 firmata da Gineitis. Anche in quel caso la sosta era servita ad assorbire un pesante 5-0, incassato dai biancocelesti contro il Bologna. In totale, al rientro dalle gare delle nazionali, il bottino di Baroni è di 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Numeri che confermano la solidità di Baroni, ma anche l’assenza di veri colpi a sorpresa: un marchio di fabbrica che il tecnico proverà a superare già contro la Roma, anche se contro una squadra più forte e più in forma come quella di Gasperini l’impresa appare tutt’altro che semplice.