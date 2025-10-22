Il derby in memoria della Farfalla

Solo una settimana prima, il Torino e tutta l’Italia avevano pianto la tragica scomparsa di Gigi Meroni, “La Farfalla granata”, travolto in un incidente stradale il 15 ottobre. Mercoledì 18, ventimila persone avevano accompagnato il feretro dalla sede del club alla parrocchia dei Santi Angeli Custodi, in un silenzio commosso e incredulo. Ma il campionato non si ferma, e il destino ha voluto che pochi giorni dopo, il 22 ottobre, fosse in programma il derby della Mole. Al Comunale, prima del fischio d’inizio, un minuto di silenzio per ricordare Meroni. Poi, l’imponderabile: il Torino travolge la Juventus 4-0 in una partita che diventa leggenda. Trascinati da Combin, autore di una tripletta nonostante la febbre, e dal giovane Carelli, che indossa la maglia numero 7 del compianto Gigi. I granata trasformano il dolore in forza, la perdita in poesia. Vittorio Pozzo, calciatore, allenatore e giornalista, parlerà di una “fiammata di reazione accesa dal dolore”, e mai definizione fu più vera.