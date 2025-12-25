Il Natale dei giocatori del Toro: Ngonge in famiglia, Casadei e Gineitis…

Sabato 27 dicembre il Torino torna in campo per sfidare il Cagliari nell'ultima partita del 2025. Proprio per il fatto che il campionato non si ferma in questi giorni di festività, i calciatori granata sono rimasti in città e hanno festeggiato il Natale con le proprie famiglie. Questo però non vale proprio per tutti i giocatori della rosa: due elementi come Adam Masina e Saul Coco sono infatti volati in Marocco già da alcuni giorni per partecipare alla Coppa d'Africa 2025 e ovviamente non sono quindi rimasti a Torino. Di seguito le immagini e i post pubblicati da alcuni degli altri giocatori sui social per scoprire come hanno festeggiato questo 25 dicembre.