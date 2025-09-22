Il ritorno di Juric a Torino è un trionfo: Baroni e il Toro sulle montagne russe

Marco Baroni è ripartito dallo stesso assetto visto con la Roma all'Olimpico. Roma di Gian Piero Gasperini, Atalanta di un "figlioccio" calcistico di Gasperini come Ivan Juric , quindi pensieri di gioco simili e tentativo di contrastarli molto simile. Il risultato è stato però opposto. A Roma vittoria per 1 a 0 grazie a Simeone, a Torino l'Atalanta è passata 3 a 0 con tre gol in appena 8 minuti (tre schiaffi che hanno mandato letteralmente k.o. i granata). Dunque la squadra di Baroni prosegue il proprio inizio di stagione sulle montagne russe: il punto più basso a San Siro, il secondo picco in basso ieri, domenica, contro l'Atalanta; tratto rettilineo nella seconda giornata con la Fiorentina e vetta raggiunta a Roma. In tutto questo Baroni ha già proposto tre sistemi di gioco differenti ed è voluto ripartire dalla difesa a tre, mai utilizzata prima di Roma, anche contro l'Atalanta.

Tre gol in 8 minuti: tre schiaffi pesantissimi per il Torino

Come detto, il risultato è stato opposto perché gli errori individuali e di reparto hanno affossato i granata. 30', 34' e 38', questi i minuti in cui sono maturati i tre gol dell'Atalanta, due di Nikola Krstovic, uno di Kamaldeen Sulemana. Coco-Maripan-Ismajli, a sorpresa Ilic e Asllani titolari in mediana con Lazaro a destra e Biraghi a sinistra; in avanti Baroni ha puntato su Aboukhlal e Vlasic con Simeone prima punta. Per mezz'ora l'equilibrio c'è stato, poi una volta rotto l'equilibrio i granata hanno dimostrato i limiti psicologici dello stadio "Meazza". Il Torino è crollato verticalmente e ha fatto anche peggio di San Siro sul finire di primo tempo incassando tre reti e compromettendo anche l'andamento della ripresa. Anche in costruzione i tre "cazzotti" si sono sentiti: si sono spenti i tentativi di risalire il campo, gli errori si sono accumulati senza una vera e propria reazione del gruppo. A differenza di Milano, alla prima giornata, Baroni ha cercato di scuotere i suoi con qualche cambio nel corso del secondo tempo.