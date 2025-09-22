Il ritorno di Juric a Torino è un trionfo: Baroni e il Toro sulle montagne russe

La rivoluzione di inizio ripresa: tre cambi, Tameze braccetto—
Tre cambi a inizio ripresa: dentro Casadei, Adams e Tameze. Casadei è entrato per Ilic (la scelta del serbo dal 1' non ha pagato), Adams per Aboukhlal e lo scozzese è stato messo al fianco di Simeone, Tameze braccetto al posto di Maripan. Tameze braccetto per Baroni è stata una mossa inedita ed è stato proposto per la prima volta braccetto in questa stagione contro Juric che l'ha inventato in quel ruolo. Poi è entrato anche Zapata a 21 minuti dalla fine per Simeone e quindi le due punte hanno continuato a capeggiare l'attacco granata. Zapata ha sbagliato un rigore del tutto ininfluente ai fini del risultato ma ha messo un po' di benzina nelle gambe. Nel finale dentro anche Anjorin per Vlasic quando ormai i titoli di coda sulla gara scorrevano già da un po'. In tutto questo Juric ha ottenuto quello che voleva dalla sua squadra. Ha capitalizzato quando c'era da capitalizzare e ha gestito le energie nel secondo tempo dopo averne spese tante con il PSG in Champions League in settimana. Il ritorno di Juric sotto la Mole è stato un trionfo e potrebbe essere un punto di svolta per la sua prima stagione nerazzurra. Per Baroni tre passi indietro in un percorso alquanto tortuoso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA