Il River Plate omaggia il Torino nel giorno del compleanno

Oggi per il Torino è una data speciale: 119 anni che raccontano una storia unica, fatta di trofei vinti, cadute che non hanno spezzato lo spirito granata, amicizie e rispetto. Una storia che non resta confinata al campo ma che vive nei tifosi, nei valori tramandati. Il Torino è passione, memoria e appartenenza: dal Grande Torino alla rinascita dopo ogni difficoltà, con la stessa fierezza nel cuore. Per l’occasione sono arrivati gli auguri del River Plate sui profili social. Non serve ricordare il profondo legame che unisce i due club, soprattutto quest'anno che lo ha già sottolineato il Torino dedicando agli argentini la terza maglia "Eterna Amistad": un legame nato nel dolore della tragedia del 4 maggio e divenuto una fratellanza senza confini. Perché essere Toro significa resistere, rialzarsi, portare con orgoglio una storia che appartiene a tutti e che continua a ispirare.