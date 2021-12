Il Torino ritrova Guida: l’arbitro degli 0-7, ma anche dell’1-2 a Milano del 2016

Lo storico è in equilibrio: 9 successi, 5 pareggi e 9 sconfitte per il Torino con Guida a dirigere la gara

Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata ad arbitrare la sfida tra Inter e Torino, partita valida la 19^ giornata del campionato di Serie A. Il fischietto campano ha già diretto diverse volte i granata, 23 per la precisione. Lo storico è in perfetta parità: sono infatti nove i successi del Torino con Guida come arbitro, 5 i pareggi e 9 le sconfitte.

GARE MAI BANALI - Quando il Toro e Guida si incrociano vengono fuori quasi sempre gare particolari, a partire da Sassuolo-Torino, una delle tante rimonte subite nella scorsa annata, o il Derby del 2018 con la Juventus, quello del famoso retropassaggio sbagliato da Zaza che portò al rigore decisivo segnato da Cristiano Ronaldo. In quell'occasione non mancarono però le polemiche: Belotti spinto in area sugli sviluppi di un calcio d'angolo reclamò un rigore che sarebbe stato più che giusto.

O-7 - Ma soprattutto Marco Guida è stato per entrambe le volte l'arbitro degli 0-7 granata delle ultime stagioni. Egli ha diretto infatti la gara contro l'Atalanta del 25 gennaio 2020 ed è stato anche i l'arbitro del Torino-Milan dello scorso 12 maggio. Il fischietto di Torre annunziata di certo non porta bene ultimamente al Torino, dato che negli ultimi 4 precedenti diretti da Guida i granata hanno incassato sempre almeno 3 gol. Nell'ordine: Torino-Atalanta 0-7, Sassuolo-Torino 3-3, Crotone-Torino 4-2 e Torino-Milan 0-7. L'ultimo successo granata è lo 0-4 sul campo del Brescia del 9 novembre 2019.

PRECEDENTE POSITIVO - C'è però un precedente che può far sorridere i granata, ovvero l'Inter-Torino 1-2 del 3 aprile 2016, partita che resta ancora oggi, l'unica tra nerazzurri e granata arbitrata da Guida. Quel giorno Molinaro e Belotti ribaltarono un'Inter passata in vantaggio subito con Icardi ma che rimase presto in 9 uomini a causa dell'espulsione di Nagatomo e Miranda.