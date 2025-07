Il Torino saluta Prato allo Stelvio: martedì la ripresa, poi Montecarlo

Chi non si è visto in Val Venosta

Non si sono visti a Prato allo Stelvio Perr Schuurs, Zanos Savva, Sergiu Perciun e Alieu Njie. Hanno svolto tutto il ritiro due dei tre acquisti estivi del Torino: Ardian Ismajli e Tino Anjorin, il quale ha vissuto a parte gli ultimi giorni non disputando nemmeno un minuto contro la Cremonese (non ci sono problemi sostanziali, solo riposo precauzionale tenendo conto del suo storico). Duvan Zapata ha alternato sedute individuali con alcuni momenti con la squadra; il colombiano non è comunque sceso in campo nei due test amichevole. Un'ultima annotazione: nei tredici giorni in Alto Adige non si sono verificati infortuni muscolari significativi, a parte quello occorso al già menzionato Ciammaglichella. Ripresa degli allenamenti martedì 29 luglio al Filadelfia. Prossimi appuntamenti nel precampionato granata a Montecarlo contro il Monaco il 30 e il 31 luglio.