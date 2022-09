Il Torino tra le 20 squadre più giovani d’Europa: lo dice uno studio del Cies

Il Torino è la terza squadra più giovane d'Italia e si attesta al diciannovesimo posto a livello europeo considerando i cinque maggiori campionati (Liga spagnola, Premier League inglese, Ligue 1 francese, Bundesliga tedesca e appunto Serie A italiana). I dati sono stati elaborati dal CIES, il Centro internazionale di studi sportivi, un'organizzazione indipendente di ricerca e istruzione, con sede a Neuchâtel, in Svizzera. L'analisi è stata condotta in base all'età media delle formazioni schierate durante la stagione corrente (2022/2023) o l'ultima completata (2021/2022). In tal senso la svolta "verde" del Torino è stata evidente nel corso degli ultimi mesi, basti pensare agli ingressi di Ricci, Pellegri e Seck a gennaio e poi a quelli di Ilkhan e Schuurs in estate.

Secondo quanto emerge dal CIES, il Torino ha una media di 25,65 anni. Poco più sotto ci sono l'Empoli (25,31) e il Lecce (24,56). Il 15,6% dei giocatori impiegati dal club granata ha meno di 21 anni, mentre il 33,6% ha un'età compresa tra i 22 e i 25 anni. Ciò significa che quasi metà dei calciatori è under-25. Over-30 sono stati soltanto il 5% dei giocatori messi in campo. In Serie A la squadra più anziana è stata l'Inter con una media superiore ai 29 anni. Sul podio per longevità Sampdoria e Lazio. Un dato interessante riguarda la Fiorentina che si attesta a metà classifica: non ha mai però schierato un under-21 nelle gare prese come riferimento dal CIES; i viola, in questo senso, sono gli unici in Serie A. Allargando il campo dei cinque maggiori campionati europei si scopre che il Torino è una delle tre squadre italiane nella top-20 per l'età media più bassa. Comanda la graduatoria il Valencia (23,99) seguito dallo Stoccarda e dal Southampton. Nella top-30, oltre a Lecce, Empoli e Torino, ci sono anche Spezia, Milan e Cremonese.