Il Toro e la sindrome del pareggio: un punto per volta per restare a metà

L’undicesima giornata di Serie A ha lasciato l’amaro in bocca a molti appassionati di calcio: pochi gol, ben cinque pareggi e addirittura tre partite finite 0-0. Tra queste, spicca il derby della Mole, chiuso a reti bianche. Un punto prezioso per la squadra di Baroni, utile per la classifica e significativo anche alla luce dei risultati dei derby d’andata nell’era Cairo. Il pareggio contro i bianconeri, però, ha fatto emergere un dato curioso: nei principali campionati europei, le tre squadre che hanno collezionato più pareggi nelle ultime due stagioni giocano tutte in Serie A. In testa c’è la Juventus, seguita dal Torino che condivide il secondo posto con il Parma. E se andiamo a vedere i pareggi di quest'anno, Torino, Parma e Juventus hanno una rivale molto agguerrita: l'Atalanta con ben 7 pareggi, contro i 5 di Toro e Parma e i 4 della Juve.

Il timbro della metà classifica

Facciamo un passo indietro, perché il pareggio è ormai parte integrante dell’identità del Torino, non solo nelle ultime stagioni. Basti pensare all’ultimo Toro di Juric, stagione 2023-24, quando l’Olimpico Grande Torino era diventato un fortino difficile da espugnare: 8 vittorie in casa, solo 2 sconfitte e ben 9 pareggi, sette terminati 0-0 e due 1-1. Fuori casa, invece, il bilancio parlava di 5 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, con due 0-0 e tre 1-1. Alla fine, i granata chiusero al nono posto. Il Torino di Vanoli ha raccolto quell’eredità, proseguendo sulla stessa scia: 10 vittorie, 14 sconfitte e 14 pareggi. Risultato finale? Un undicesimo posto, appena dietro al Como che pur avendo un pareggio in meno e una sconfitta in più, è riuscito a conquistare tre vittorie aggiuntive, decisive per la classifica. Anche quest’anno al Torino pareggi non mancano, ma va detto che hanno quasi sempre un peso specifico importante. È prezioso lo 0-0 nel derby con la Juventus - unico punto conquistato nei derby d’andata dell’era Cairo - così come quelli ottenuti contro Bologna e Fiorentina. Lasciano invece l’amaro in bocca quelli con la Lazio all’Olimpico - dove i granata hanno solo sfiorato la sensazione dei tre punti - e con il Pisa. Undici partite di campionato, cinque pareggi. E per ora la classifica concede ai granata lo sforzo di un sorriso: un dodicesimo posto che inquadra bene la loro dimensione.