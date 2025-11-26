Il Toro è la squadra più diretta da Mariani: numeri in sostanziale equilibrio

In occasione della gara di domenica 30 novembre tra Lecce e Torino, l’AIA ha designato l’arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Il fischietto 43enne ha arbitrato quest’anno due gare di Serie A: Parma-Atalanta 1-1 della seconda giornata e Napoli-Inter 3-1 dell’ottava. Il Torino, insieme all’Empoli, è la squadra che ha diretto di più in carriera, con ben 27 incontri. Il bilancio è abbastanza equilibrato, con 13 vittorie granata, 2 pareggi e 12 sconfitte. La prima risale addirittura al 10 marzo 2013, in un Parma-Torino 4-1; l’ultima e unica della scorsa stagione è Napoli-Torino del 27 aprile scorso, vinta dai partenopei per 2-0, match in cui si è reso protagonista di una gestione corretta, riuscendo a tenere le redini di una gara molto fisica.