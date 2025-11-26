In occasione della gara di domenica 30 novembre tra Lecce e Torino, l’AIA ha designato l’arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Il fischietto 43enne ha arbitrato quest’anno due gare di Serie A: Parma-Atalanta 1-1 della seconda giornata e Napoli-Inter 3-1 dell’ottava. Il Torino, insieme all’Empoli, è la squadra che ha diretto di più in carriera, con ben 27 incontri. Il bilancio è abbastanza equilibrato, con 13 vittorie granata, 2 pareggi e 12 sconfitte. La prima risale addirittura al 10 marzo 2013, in un Parma-Torino 4-1; l’ultima e unica della scorsa stagione è Napoli-Torino del 27 aprile scorso, vinta dai partenopei per 2-0, match in cui si è reso protagonista di una gestione corretta, riuscendo a tenere le redini di una gara molto fisica.
L'ARBITRO
Il Toro è la squadra più diretta da Mariani: numeri in sostanziale equilibrio
Mariani, i precedenti con Torino e Lecce—
Due stagioni fa, la 2023-2024, l’ultima con Juric in panchina, arbitrò invece la partita con il Napoli disputata al Grande Torino, in cui i granata batterono gli azzurri 3-0. Una gara semplice per Mariani, pulita, come dimostra l’assenza di cartellini gialli estratti. Più discussa invece la gara giocata nella stessa stagione a San Siro, soprattutto per i due rigori concessi al Milan. Nel primo caso ha giudicato falloso un tocco di mano di Buongiorno dopo revisione al VAR, decisione considerata dubbia per posizione del braccio e dinamica dell’azione. Nel secondo, ha assegnato un altro penalty per uno step on foot di Schuurs su Leao, chiudendo di fatto il match. In sintesi, la sua direzione è stata ritenuta imprecisa e determinante nel risultato. Per quanto riguarda invece il prossimo avversario dei granata, il Lecce, Mariani lo ha arbitrato 10 volte: 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte il bilancio dei salentini.
