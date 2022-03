Il Toro e l’incubo dei finali: i gol subiti dopo l’85’ sono già costati 9 punti

Non solo la vittoria mancata contro l'Inter: quello degli ultimi minuti è un problema costante nella stagione dei granata

NOVE PUNTI PERSI - Contro i nerazzurri è emersa la mancanza di esperienza e malizia della squadra, che ha mancato le occasioni per chiudere la partita e non ha gestito il pallone nel modo giusto nei minuti di recupero. Disattenzioni costate due punti ai granata, che proprio con i gol subiti nei minuti finali hanno finito per compromettere la propria classifica. Senza concedere reti dall'85' in avanti, il Toro avrebbe addirittura nove punti in più in classifica. Sono infatti sfumate in questo modo le possibili vittorie con Lazio, Sassuolo ed Inter oltre ai pareggi mancati con Atalanta, Juventus e Udinese. Nove lunghezze in più proietterebbero gli uomini di Juric a quota 44 in nona posizione ed ancora in corsa per un piazzamento europeo. Un dato che spiega bene quando i finali di gara abbiano finito troppo spesso per compromettere quanto di buono fatto dai granata. Il Toro sarà quindi chiamato a lavorarci: per alzare l'asticella sarà fondamentale non sperperare punti.