Il Toro ne fa 3 al Settimo in vista del Parma

Archiviata la vittoria in Coppa Italia contro il Pisa, il Torino di Baroni torna a pensare al campionato. Lunedì i granata saranno di scena al Tardini contro il Parma, nel quinto turno di Serie A, in una sfida che pesa soprattutto sul piano del morale. La squadra arriva all’appuntamento con sensazioni opposte: da un lato l’entusiasmo per il passaggio agli ottavi, firmato dal gol di Casadei, dall’altro la necessità di rialzarsi dopo il pesante 0-3 casalingo con l’Atalanta. Per preparare l’impegno di lunedì, i granata hanno disputato un’amichevole contro il Settimo, formazione di Eccellenza, imponendosi per 3-0 con le reti di Vlasic, Zapata e Ilkhan. Un test utile per dare minutaggio a chi finora aveva trovato meno spazio, ma soprattutto per mantenere alta la concentrazione in vista della trasferta emiliana. In campo sono scesi di nuovo Maripan e Ilic. Il primo è tornato titolare, alla guida della difesa, il secondo ha giocato solo pochi minuti, sul finale. Entrambi saranno quindi disponibili per la prossima partita.