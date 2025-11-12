Il Toro piange Salvatore Garritano, campione d’Italia nel ’76

Oggi, 12 novembre, si è spento a Cosenza Salvatore Garritano, all’età di 69 anni, dopo una coraggiosa battaglia contro la leucemia. Nato il 23 dicembre 1955, Garritano ha lasciato la sua impronta nel panorama calcistico italiano, nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di club come Torino, Bologna e Sampdoria. Particolarmente ricordato per il suo periodo al Torino, Garritano giocò a fianco di campioni del calibro di Pulici e Graziani tra il 1975 e il 1978. Durante questi anni contribuì al successo della squadra, e in particolare allo storico scudetto conquistato nel 1976. In quella stagione, Garritano collezionò cinque presenze e realizzò un gol decisivo contro il Milan, contribuendo in modo concreto sulla vittoria del titolo.