Oggi, 12 novembre, si è spento a Cosenza Salvatore Garritano, all’età di 69 anni, dopo una coraggiosa battaglia contro la leucemia. Nato il 23 dicembre 1955, Garritano ha lasciato la sua impronta nel panorama calcistico italiano, nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di club come Torino, Bologna e Sampdoria. Particolarmente ricordato per il suo periodo al Torino, Garritano giocò a fianco di campioni del calibro di Pulici e Graziani tra il 1975 e il 1978. Durante questi anni contribuì al successo della squadra, e in particolare allo storico scudetto conquistato nel 1976. In quella stagione, Garritano collezionò cinque presenze e realizzò un gol decisivo contro il Milan, contribuendo in modo concreto sulla vittoria del titolo.
Il Toro piange Salvatore Garritano, campione d’Italia nel ’76
Garritano è stato ricordato anche dal Torino Football Club con un comunicato sul proprio sito ufficiale:
"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Garritano nel ricordo di Salvatore Garritano, ex calciatore granata dal 1975 al 1978. Con il Toro ha contribuito alla vittoria dello Scudetto nel 1976 (determinante la sua rete contro il Milan, nella domenica del sorpasso sulla Juventus) e collezionato in totale 27 presenze e 6 gol, sfruttando nel migliore dei modi il ruolo di riserva della coppia titolare Pulici-Graziani. Alla famiglia, agli affetti più cari e ai tantissimi amici il cordoglio e l'abbraccio di tutto il mondo granata".
