Ilic, il ct della Serbia: “Il primo quadro non è buono”

C’è ansia in casa Torino per le condizioni di Ivan Ilic . Il centrocampista granata, impegnato ieri sera nella sfida di Wembley tra la sua Serbia e l’Inghilterra, è uscito al 39' della prima frazione per un infortunio al ginocchio. Il giocatore, nei pressi della propria area di rigore, si è accasciato da solo, senza alcun contrasto, avvertendo una torsione al ginocchio.

Nel post partita, il ct serbo Veljko Paunović ha parlato di “un infortunio al ginocchio, al legamento interno della gamba sinistra”. Paunović ha poi aggiunto: “Ciò che mi preoccupa di più è che ha sentito come se qualcosa si fosse rotto, così ha detto. È vero, il ginocchio non è gonfio, ma il primo quadro non è buono. Domani ne sapremo di più dopo gli esami”. Nelle prossime ore verranno effettuati gli esami strumentali, che chiariranno l’entità dell’infortunio.