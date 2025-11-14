Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro Ilic, il ct della Serbia: “Il primo quadro non è buono”

NEWS

Ilic, il ct della Serbia: “Il primo quadro non è buono”

Ilic, il ct della Serbia: “Il primo quadro non è buono” - immagine 1
C’è attesa per gli esami relativi alle condizioni del centrocampista granata. Paunović: “Ha sentito che qualcosa si fosse rotto”
Matteo Curreri

C’è ansia in casa Torino per le condizioni di Ivan Ilic. Il centrocampista granata, impegnato ieri sera nella sfida di Wembley tra la sua Serbia e l’Inghilterra, è uscito al 39' della prima frazione per un infortunio al ginocchio. Il giocatore, nei pressi della propria area di rigore, si è accasciato da solo, senza alcun contrasto, avvertendo una torsione al ginocchio.

Nel post partita, il ct serbo Veljko Paunović ha parlato di “un infortunio al ginocchio, al legamento interno della gamba sinistra”. Paunović ha poi aggiunto: “Ciò che mi preoccupa di più è che ha sentito come se qualcosa si fosse rotto, così ha detto. È vero, il ginocchio non è gonfio, ma il primo quadro non è buono. Domani ne sapremo di più dopo gli esami”. Nelle prossime ore verranno effettuati gli esami strumentali, che chiariranno l’entità dell’infortunio.

Leggi anche
Toro in nazionale: quattro granata in campo, Vlasic ritrova la Croazia
Toro, poche scelte e Coppa d’Africa in arrivo: a gennaio servono innesti in difesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA