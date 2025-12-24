Toro News
Ilic torna in campo: dall’investitura di Baroni alle incognite sul mercato

Ilic torna a disposizione nel successo di Sassuolo, convince nei minuti finali e riapre il dibattito tra campo, gerarchie di centrocampo e prospettive di mercato
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

Ivan Ilic torna in campo e lo fa con la giusta sicurezza. A Sassuolo, nel successo per 1-0 del Torino, il centrocampista serbo è tornato a mettere minuti nelle gambe dopo un mese e mezzo di assenza: l’ultima apparizione risaliva al derby contro la Juventus, chiuso sullo 0-0 prima della sosta. Da li il giocatore, molto fragile di natura, è stato rallentato da un dolore al ginocchio, che ora sembra definitivamente recuperato. Un rientro atteso e significativo, perché arriva in una fase delicata della stagione e restituisce a Marco Baroni un'ulteriore pedina di qualità in mezzo al campo. Ilic entra al 58’ al posto di Gineitis e gioca 32 minuti ordinati, mostrando personalità e sicurezza, senza forzature ma con la lucidità di chi conosce bene il ruolo.

Il rientro di Ilic

—  

La prestazione, pur senza acuti appariscenti, è solida e confortante: 2 contrasti vinti, 73% di precisione nei passaggi e soprattutto 5 duelli vinti su 6, dato che certifica una presenza fisica e mentale dentro la partita. Ilic si è mosso con intelligenza tattica, abbassandosi quando serviva per dare una linea di passaggio pulita e accompagnando l’azione con tempi corretti. Può essere una soluzione sia da regista, per qualità nel primo palleggio e visione di gioco, sia da mezzala sinistra, ruolo che gli consente di inserirsi e di incidere anche più avanti. Il giocatore dopo il suo ingresso ha dovuto difendere il vantaggio senza abbassarsi troppo ed è riuscito a farlo nel modo giusto.

Ilic, le parole di Baroni ed il mercato

—  

Nel postpartita Baroni ha sintetizzato bene il momento del serbo: “Ilic ha tanta qualità, ogni tanto si smarrisce, ma devo andarlo a riprendere perché può dare ancora molto”. Parole che suonano come una fiducia rinnovata, ma anche come una richiesta di continuità e atteggiamento. Ed è qui che si inserisce anche il tema mercato: se Ilic riuscirà a garantire presenza mentale e applicazione costante, la sua permanenza in granata non è affatto scontata in senso negativo, anzi. Il Torino sa di avere tra le mani un centrocampista di livello e, con il giusto mindset, Ilic può tornare a essere non solo una risorsa tecnica, ma un punto fermo del progetto. Sassuolo, salvo futuri infortuni o cali di concentrazione, può rappresentare per lui l’inizio di una nuova fase.

