Ilic torna in campo: dall’investitura di Baroni alle incognite sul mercato

Ivan Ilic torna in campo e lo fa con la giusta sicurezza. A Sassuolo, nel successo per 1-0 del Torino, il centrocampista serbo è tornato a mettere minuti nelle gambe dopo un mese e mezzo di assenza: l’ultima apparizione risaliva al derby contro la Juventus, chiuso sullo 0-0 prima della sosta. Da li il giocatore, molto fragile di natura, è stato rallentato da un dolore al ginocchio, che ora sembra definitivamente recuperato. Un rientro atteso e significativo, perché arriva in una fase delicata della stagione e restituisce a Marco Baroni un'ulteriore pedina di qualità in mezzo al campo. Ilic entra al 58’ al posto di Gineitis e gioca 32 minuti ordinati, mostrando personalità e sicurezza, senza forzature ma con la lucidità di chi conosce bene il ruolo.

Il rientro di Ilic

La prestazione, pur senza acuti appariscenti, è solida e confortante: 2 contrasti vinti, 73% di precisione nei passaggi e soprattutto 5 duelli vinti su 6, dato che certifica una presenza fisica e mentale dentro la partita. Ilic si è mosso con intelligenza tattica, abbassandosi quando serviva per dare una linea di passaggio pulita e accompagnando l’azione con tempi corretti. Può essere una soluzione sia da regista, per qualità nel primo palleggio e visione di gioco, sia da mezzala sinistra, ruolo che gli consente di inserirsi e di incidere anche più avanti. Il giocatore dopo il suo ingresso ha dovuto difendere il vantaggio senza abbassarsi troppo ed è riuscito a farlo nel modo giusto.