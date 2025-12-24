Ilic torna in campo: dall’investitura di Baroni alle incognite sul mercato

Ilic, le parole di Baroni ed il mercato—
Nel postpartita Baroni ha sintetizzato bene il momento del serbo: “Ilic ha tanta qualità, ogni tanto si smarrisce, ma devo andarlo a riprendere perché può dare ancora molto”. Parole che suonano come una fiducia rinnovata, ma anche come una richiesta di continuità e atteggiamento. Ed è qui che si inserisce anche il tema mercato: se Ilic riuscirà a garantire presenza mentale e applicazione costante, la sua permanenza in granata non è affatto scontata in senso negativo, anzi. Il Torino sa di avere tra le mani un centrocampista di livello e, con il giusto mindset, Ilic può tornare a essere non solo una risorsa tecnica, ma un punto fermo del progetto. Sassuolo, salvo futuri infortuni o cali di concentrazione, può rappresentare per lui l’inizio di una nuova fase.
