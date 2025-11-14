Ilkhan: “Adoro Fabregas, ma Iniesta è il numero uno”

Emirhan Ilkhan sarà impegnato quest’oggi con l’Under 21 della Turchia nella sfida delle 18 contro l’Ucraina. In attesa del match, il centrocampista granata si è prestato a un blind ranking, a una classifica alla cieca, della top ten dei centrocampisti, un format che spopola sui social e che è stato riproposto con Ilkhan protagonista sul profilo della federazione turca. “Per me, in realtà, la top 3 è già chiara nella mia testa, se arrivano loro…” esordisce il granata. Xavi secondo, Pirlo quinto, “Gerrard non assomiglia molto al mio stile”, piazzato settimo. Poi arriva Fabregas: “Era il mio idolo da piccolo – dice – in realtà vorrei metterlo più in alto. Ma ora non posso metterlo al primo posto. Per il primo posto sto pensando a un nome diverso”. Terzo, in attesa di Iniesta: “Lo aspettavo, già me lo immaginavo”. A Don Andrés il primo posto. Il podio che aveva in mente era il centrocampo del Barcellona, Iniesta-Xavi-Busquets. “Mi affascinavano tantissimo, ero davvero un loro grande ammiratore”.