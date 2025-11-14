tor toro Ilkhan: “Adoro Fabregas, ma Iniesta è il numero uno”

Il centrocampista del Torino si presta a un blind ranking: “Il centrocampo del Barcellona mi ha sempre affascinato”
Matteo Curreri

Emirhan Ilkhan sarà impegnato quest’oggi con l’Under 21 della Turchia nella sfida delle 18 contro l’Ucraina. In attesa del match, il centrocampista granata si è prestato a un blind ranking, a una classifica alla cieca, della top ten dei centrocampisti, un format che spopola sui social e che è stato riproposto con Ilkhan protagonista sul profilo della federazione turca. “Per me, in realtà, la top 3 è già chiara nella mia testa, se arrivano loro…” esordisce il granata. Xavi secondo, Pirlo quinto, “Gerrard non assomiglia molto al mio stile”, piazzato settimo. Poi arriva Fabregas: “Era il mio idolo da piccolo – dice – in realtà vorrei metterlo più in alto. Ma ora non posso metterlo al primo posto. Per il primo posto sto pensando a un nome diverso”. Terzo, in attesa di Iniesta: “Lo aspettavo, già me lo immaginavo”. A Don Andrés il primo posto. Il podio che aveva in mente era il centrocampo del Barcellona, Iniesta-Xavi-Busquets. “Mi affascinavano tantissimo, ero davvero un loro grande ammiratore”.

