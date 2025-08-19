Ilkhan è tornato: un rientro che può cambiare il centrocampo del Toro

Ilkhan, un ritorno che sorprende

Il centrocampista turco è subentrato a inizio ripresa e ha offerto una prova che va ben oltre il semplice riassaggio del campo dopo mesi di inattività. Le ultime stagioni lo avevano visto lontano da Torino, prima alla Sampdoria e poi al Basaksehir, ma il suo percorso era stato bruscamente interrotto da un grave infortunio al crociato. Tornare e imporsi subito non era affatto scontato. Eppure contro il Modena Ilkhan ha mostrato qualità chiare: buon palleggio, visione di gioco e soprattutto precisione nel breve. Non ha forzato la giocata, ma ha dato ordine, diventando un punto di riferimento nella costruzione. In una squadra che in mezzo al campo spesso fatica a coniugare quantità e qualità, la sua prestazione assume un peso specifico superiore al semplice dato tecnico. Un dettaglio però va sottolineato: già nei pochissimi minuti giocati dieci giorni fa contro il Valencia in amichevole, Ilkhan aveva mandato segnali incoraggianti.